На відео чоловік у мішку каже, що задихається.

У російських ЗМІ 12 лютого з'явився ролик, знятий в одній з виправних колоній Тюмені – на ньому ув'язненого засунули в мішок, накривши голову пакетом. ФСВП жодних порушень в інциденті не побачила.

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Як повідомляє TJournal, в ролику чутні фрази "Ось в такі мішки будемо вас упаковувати" і "Все, ось так будете жити, всі тут, в мішку". Чоловік у мішку кілька разів промовив "не треба", а потім сказав, що задихається.

Тюменський омбудсмен Сергій Мінєвцев повідомив, що на ролику — колонія суворого режиму №1. За його даними, лікарі не зафіксували травм у чоловіка в мішку. ФСВП пообіцяла розібратися в пригоді.

Надалі відомство заявило, що "жодних протиправних дій щодо засуджених у виправній установі скоєно не було".

Учасники зйомки пояснили, що запис зробили нібито для розіграшу приятеля. Матеріали УФСВП Росії по Тюменській області за даним фактом були направлені в поліцію для подальшого прийняття рішення

Голова Громадської спостережної комісії в Тюменській області Олена Мороза розповіла, що з ув'язненими «все в порядку», їх оглянув медик, скарг при відвідуванні колонії не виникло.

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Автор: Дмитро Захаров