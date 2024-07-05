Він потрапив під дроновий удар.

Товариша російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, окупанта Сергія Алієва було вбито в результаті удару дронів у районі села Нікольське.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомив український журналіст Денис Казанський. "Товариш Стрєлкова-Гіркіна, "розсерджений патріот" Сергій Алієв вирішив з'їздити "до старця Зосими" в Нікольське і справді потрапив прямо до Зосими (хто не знає - це душевнохворий архімандрит УПЦ МП, який помер у 2002 році)", - написав журналіст.

Він зазначив, що у своєму останньому відео Алієв повідомив, що на дорозі в Нікольське працюють дрони, з 10 машин підбивають 10, і у нього погане передчуття.

Казанський припустив, що Алієва могли знищити свої ж, бо він не соромився часто озвучувати незручну правду з фронту і відкрито говорив про реальні настрої жителів окупованих територій і неодноразово робив про це відео.

Український журналіст деталізував, що Алієв прямо говорив, що жителі окупованої частини Донбасу більше бояться російську артилерію, тому що вона б'є куди попало і влучає по цивільних, на відміну від арти ЗСУ, яка завжди б'є влучно.

Війна в Україні: втрати окупантів

Сили оборони України за добу знешкодили понад 1,1 тис. російських загарбників, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 5 липня 2024 року орієнтовно становили: особового складу - близько 548 тис. 580 осіб, зокрема 1 110 за минулу добу.

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