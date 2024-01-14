Друг російського терориста і військового злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Євген Скрипник зізнався, що той займався підготовкою війни в Україні ще до 2014 року, коли працював у ФСБ.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він сказав, що проект "Новоросія", який передбачав захоплення Росією частини території України, був розроблений російськими спецслужбами ще до Євромайдану. І Гіркін, будучи офіцером ФСБ, створював в Україні агентурну мережу для реалізації цього проекту ще до повалення тодішнього президента України Віктора Януковича.
Також Скрипник підтвердив, що саме Стрєлков-Гіркін зіграв вирішальну роль у розпалюванні війни на сході України. І якби не його втручання, бойові дії там би не почалися.
"Це зізнання повністю спростовує слова Путіна про те, що приводом для нападу на Україну став "державний переворот" на Майдані в Києві. Насправді Путін прийняв рішення розв'язати війну ще до цих подій", - зазначив журналіст.
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21 липня 2023 року Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, п'ять років позбавлення волі.
Нещодавно Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.