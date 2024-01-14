Гіркін створював в Україні агентурну мережу для реалізації проекту "Новоросія" і якби не його дії, війна на Донбасі не почалася б.

Друг російського терориста і військового злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, Євген Скрипник зізнався, що той займався підготовкою війни в Україні ще до 2014 року, коли працював у ФСБ.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він сказав, що проект "Новоросія", який передбачав захоплення Росією частини території України, був розроблений російськими спецслужбами ще до Євромайдану. І Гіркін, будучи офіцером ФСБ, створював в Україні агентурну мережу для реалізації цього проекту ще до повалення тодішнього президента України Віктора Януковича.

Також Скрипник підтвердив, що саме Стрєлков-Гіркін зіграв вирішальну роль у розпалюванні війни на сході України. І якби не його втручання, бойові дії там би не почалися.

Відео дня

"Це зізнання повністю спростовує слова Путіна про те, що приводом для нападу на Україну став "державний переворот" на Майдані в Києві. Насправді Путін прийняв рішення розв'язати війну ще до цих подій", - зазначив журналіст.

Інші новини про терориста Гіркіна

21 липня 2023 року Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, п'ять років позбавлення волі.

Нещодавно Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.

Вас також можуть зацікавити новини: