За його словами, люди, які отримують гроші від українських джерел - це "вороги і зрадники".

Одіозний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв дивно відреагував на вбивство пропагандиста Владлєна Татарського. Політик заявив, що росіянам варто писати доноси "про випадки українського фінансування" на території Росії.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", Медведєв наголосив, що люди, які отримують гроші з українських джерел, "є зрадниками та порушують закон".

"Така людина - ворог, про неї необхідно повідомити спецслужби або правоохоронні органи", - заявив опальний Медведєв.

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Ліквідація воєнкора Татарського: що відомо

2 квітня в одному з барів Санкт-Петербурга прогримів вибух під час творчого вечора російського пропагандиста та українофоба Владлєна Татарського. Воєнкора ліквідовано, здетонувала статуетка, подарована однією з гостей вечора.

За кілька годин російські силовики заявили про затримання підозрюваної в ліквідації Татарського - нею виявилася Дар'я Трєпова. Дар'я каже, що її підставили, і що вона не причетна до інциденту. Тепер же з'явилося відео, на якому Трєпова зізналася, що принесла статуетку, яка згодом здетонувала.

Росія звинуватила в ліквідації пропагандиста Татарського Україну. Національний антитерористичний комітет РФ назвав це терактом, організованим українськими спецслужбами у співпраці з особами, пов'язаними з Фондом боротьби з корупцією Навального.

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