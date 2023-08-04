Відомо про пошкодження корпусу цеху.

У п'ятницю, 4 серпня, на території Воткінського машинобудівного заводу (Удмуртська Республіка) пролунав вибух.

Про це повідомляється в Telegram-каналі громадського руху Удмуртія проти корупції. За даними їх джерела, близько 11:30 вибухнув цех № 95. В результаті вибуху пошкоджено один з корпусів, в якому збирали ракети для відправки на війну проти України.

Пізніше в органзіації уточнили, що під час випробувань в бронекапсулі вибухнув один з виробів. Корпус цеху постраждав, але не впав. Зазначається, що працівники заводу також серйозно не постраждали, карета швидкої медичної допомоги поїхала порожньою.

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Що відомо про Воткінський Завод

Згідно з даними з відкритих джерел, на заводі виробляли балістичні ракети, в 1998 році було налагоджено виробництво міжконтинентальної ракети стратегічного призначення "Тополь-М", а також серійне виробництво ракет комплексу "Іскандер-М" і "Точка-У". Також там виробляють обладнання для нафтової та газової промисловості.

Цей завод знаходиться в санкційних списках України, Сполучених Штатів Америки, Японії та Швейцарії. Також проти нього ввів санкції Європеський союз.

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