За даними ЗМІ, дільничний запропонував жінці, яка прийшла за допомогою, помити підлогу у відділі за 200 рублів, після чого схилив до інтимної близькості.

У Якутії екс-дільничного затримали за підозрою в нарузі над росіянкою, яка прийшла у відділ за допомогою.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

За версією слідства, 12 березня дільничний відділу МВС Росії по Хангалаському району поглумився над 32-річною жінкою-інвалідом в одному з приміщень відділу.

"Вона не могла оцінити характер дій в силу свого безпорадного стану», - зазначили у відомстві.

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Відносно колишнього дільничного, якого пізніше звільнили з органів, порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 132 КК РФ («Інші дії сексуального характеру з використанням безпорадного стану потерпілої»).

За даними Telegram-канал Life Shot, жінка звернулася до поліцейського, щоб знайти підробіток. Чоловік запропонував їй помити підлогу у відділі за 200 рублів, після чого схилив до інтимної близькості. Екс-дільничний звинувачення заперечує.

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Автор: Денис Прядко