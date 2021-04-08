У Якутії екс-дільничного затримали за підозрою в нарузі над росіянкою, яка прийшла у відділ за допомогою.
Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.
За версією слідства, 12 березня дільничний відділу МВС Росії по Хангалаському району поглумився над 32-річною жінкою-інвалідом в одному з приміщень відділу.
"Вона не могла оцінити характер дій в силу свого безпорадного стану», - зазначили у відомстві.
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Відносно колишнього дільничного, якого пізніше звільнили з органів, порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 132 КК РФ («Інші дії сексуального характеру з використанням безпорадного стану потерпілої»).
За даними Telegram-канал Life Shot, жінка звернулася до поліцейського, щоб знайти підробіток. Чоловік запропонував їй помити підлогу у відділі за 200 рублів, після чого схилив до інтимної близькості. Екс-дільничний звинувачення заперечує.
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