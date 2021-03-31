Пізніше юних бійців відпустили - вони вибігли з будівлі без верхнього одягу і особистих речей, а старших разом з тренером - завантажили в автобус і відвезли.

На Сахаліні (Російська Федерація) бійці ОМОНу увірвалися на тренування в дитячий спортивний клуб і поклали всіх обличчям на підлогу.

Про це повідомляє Sakh.com.

Інцидент стався ввечері в середу, 31 березня, під час занять бійцівського клубу «Ахмат» на території політехнічного коледжу СахДУ.

За їхніми даними, в зал, де знаходилися діти і підлітки, увірвалися бійці ОМОНу і скомандували всім присутнім лягти на підлогу обличчям вниз.

Пізніше юних бійців відпустили - вони вибігли з будівлі без верхнього одягу і особистих речей, а старших разом з тренером завантажили в автобус і відвезли.

Читайте такожУ Росії ОМОН увірвався в жіночий монастир з кувалдами (відео)

Тепер їх батьки мають намір звернутися в прокуратуру, бо діти не можуть прийти в себе після того, що сталося.

"Вибачте за подробиці, деякі діти обмочилися, такий жах вони випробували. Я не розумію цих людей, силовиків: адже операція явно готувалася, навіщо потрібно було її проводити при таких маленьких дітях?» - поскаржилася одна з матерів.

За даними джерела Росгвардії, силовики з різних відомств проводили спецоперацію і забрали з собою 12-15 дорослих.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко