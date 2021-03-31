На Сахаліні (Російська Федерація) бійці ОМОНу увірвалися на тренування в дитячий спортивний клуб і поклали всіх обличчям на підлогу.
Про це повідомляє Sakh.com.
Інцидент стався ввечері в середу, 31 березня, під час занять бійцівського клубу «Ахмат» на території політехнічного коледжу СахДУ.
За їхніми даними, в зал, де знаходилися діти і підлітки, увірвалися бійці ОМОНу і скомандували всім присутнім лягти на підлогу обличчям вниз.
Пізніше юних бійців відпустили - вони вибігли з будівлі без верхнього одягу і особистих речей, а старших разом з тренером завантажили в автобус і відвезли.
Читайте такожУ Росії ОМОН увірвався в жіночий монастир з кувалдами (відео)
Тепер їх батьки мають намір звернутися в прокуратуру, бо діти не можуть прийти в себе після того, що сталося.
"Вибачте за подробиці, деякі діти обмочилися, такий жах вони випробували. Я не розумію цих людей, силовиків: адже операція явно готувалася, навіщо потрібно було її проводити при таких маленьких дітях?» - поскаржилася одна з матерів.
За даними джерела Росгвардії, силовики з різних відомств проводили спецоперацію і забрали з собою 12-15 дорослих.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Тактика працює": пропагандистка РФ Скабєєва похвалила білоруський ОМОН
- "Це провокація": пропагандист РФ Соловйов похвалив "омонівців", які вдарили ногою жінку на мітингу (відео)
- Росіянка, яка отримала удар в живіт від омонівця, заявила про тиск і потрапила в лікарню
- У Москві затримали 25 осіб, які написали на снігу слово "свобода" (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram