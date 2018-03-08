Google випустила новий Android раніше терміну

Нова версія системи поки доступна тільки для пристроїв Pixel.

Google випустила тестову збірку операційної системи Android P.

Про це повідомляється в блозі розробників.

Планувалося, що новий Android представлять 14 березня. Нова версія системи поки доступна тільки для пристроїв Pixel (власний бренд Google). Як пише Ars Technica, наступний Android не будуть підтримувати смартфони Nexus 5x і Nexus 6P, а також планшет Pixel C.

The Verge перераховує деякі нововведення наступної версії Android. Зокрема, в системі доступна функція налаштування відображення інтерфейсу, яка в тому числі дозволяє управляти простором по боках від фронтального вирізу. Це стане в нагоді виробникам смартфонів з «монобровою».

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Першим гаджетом з «монобровою» став iPhone X, у лютому Bloomberg повідомляв, що Google планує додати в свою ОС підтримку вирізу у верхній частині дисплея. Як зазначає The Verge, це не єдина схожість Android P з продуктами Apple. Наприклад, повідомлення про нові повідомлення схожі на iMessage.

Для нового Android поки немає назви. Як правило, Google дає ім'я операційної системи за найменуваннями солодощів. Остання версія Android називається Oreo, попередня — Nougat.