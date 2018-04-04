Скандал з Facebook: Цукерберг 11 квітня свідчитиме в Конгресі США

Слухання призначено на 10:00.

Засновник компанії Facebook Марк Цекерберг буде давати свідчення в Конгресі США з приводу масштабного витоку даних з соцмережі і скандалу з Cambridge Analytica.

Слухання призначено на 10:00 11 квітня, повідомляється на сайті комітету з енергетики і торгівлі Палати представників Конгресу США.

Читайте такожFacebook знадобиться кілька років на вирішення проблем з безпекою"Це слухання стане важливою можливістю пролити світло на критичні питання конфіденційності даних споживачів і допоможе всім американцям краще зрозуміти, що відбувається з їх особистою інформацією в інтернеті. Ми цінуємо готовність пана Цукерберга дати свідчення в комітеті, і ми з нетерпінням очікуємо, що він відповість на наші запитання 11 квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, отримала доступ до даних більше 50 мільйонів користувачів Facebook. Від падіння вартості акцій внаслідок скандалу засновник компанії Марк Цукерберг несе багатомільярдні збитки.

Глава Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю CNN вибачився, що не виправдав довіри користувачів в ситуації з компанією Cambridge Analytica, яка, ймовірно, отримала незаконний доступ до даних 50 мільйонів користувачів. Цукерберг також визнав, що "не мав довіряти" Cambridge Analytica.