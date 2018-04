Цукерберг розмістив вибачення за витік даних Facebook у газетах Британії

Засновник Facebook нагадав, що витік пов'язаний з додатком з тестами, через який в 2014 році були злиті дані мільйонів людей.

Засновник і очільник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг опублікував у національних газетах Британії вибачення за скандал з витоком даних користувачів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Politico.

Текст вибачення розміром на цілу шпальту вийшов у недільних випусках таких газет як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Засновник Facebook нагадав, що витік пов'язаний з додатком з тестами, через який в 2014 році були злиті дані мільйонів людей.

Читайте такожЄС вимагає від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів

"Ми відповідаємо за захист вашої інформації. Якщо ми не можемо цього зробити, ми не заслуговуємо на цю роботу" - йдеться у повідомленні.

"Це порушення довіри, і мені шкода, що тоді ми не зробили більшого. Зараз ми вживаємо заходів, щоб цього не повторилося знову",- заявив Цукерберг.

Вибачення також були розміщені в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Читайте такожЦукерберга офіційно запросили роз'яснити витік даних перед Конгресом США

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса.

Марк Цукерберг заявив, що через скандал компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, та обмежить доступ цих даних для розробників.