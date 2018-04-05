У США розробляють «тихий» надзвуковий літак

Розробка може прокласти шлях до комерційних надзвукових польотів над поверхнею Землі, наразі заборонених через надмірну «гучність».

Американське космічне агентство NASA у партнерстві з компанією Lockheed Martin буде займатись розробкою експериментального пілотованого літака, здатного подолати швидкість звуку, залишаючись відносно тихим.

Як повідомляє ABCNews, літак, відомий як Low-Boom Flight Demonstrator, може нарешті відкрити шлях до комерційних надзвукових польотів над поверхнею Землі.

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Наразі такі польоти заборонені Федеральним управлінням цивільної авіації США через гучну звукову хвилю, яку видають під час польоту надзвукові літаки (на кшталт «Конкорда», який було знято з експлуатації у 2003 році).

«Це надзвичайно хвилююче повернутись до розробки X-plane у таких масштабах", – заявив посадовець NASA Джайвон Шін, посилаючись на серію надзвукових дослідницьких літаків, які вироблялись Bell Aircraft, починаючи з середини 1940-х років.

Зазначається, що дизайн, розроблений ще у 60-х роках минулого століття, дозволить Low-Boom Flight Demonstrator подолати звуковий бар’єр, створюючи «м`які удари», замість гучних.

Вартість контракту на розробку такого літака сягає майже чверті мільярдів доларів. Передбачається, що літак має бути здатним досягти швидкості у 940 миль за годину.

Раніше Virgin Galactic, приватна космічна компанія мільярдера Річарда Бренсона, продала близько 900 квитків на туристичні польоти у космос.