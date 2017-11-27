Virgin Galactic вже продала 900 квитків у космос

Virgin Galactic, приватна космічна компанія мільярдера Річарда Бренсона, продала близько 900 квитків на туристичні польоти у космос. Про це повідомив засновник компанії на форумі в Москві, передає РБК з посиланням на ТАСС.

«Сподіваюся, що через два-три місяці Virgin Galactic відправиться в космос і почнеться зовсім нова космічна ера, в якій багато людей, що перебувають тут, зможуть дозволити собі вирушити в космос», — сказав Бренсон.

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Він уточнив, що квитки в космос Virgin Galactic продає по $250 тис., однак найближчим часом компанія може опустити цю ціну.

Компанія британського мільярдера прагне конкурувати зі SpaceX Ілона Маска і Blue Origin Джеффа Безоса в області створення інфраструктури космічного туризму. Для цього інженери Бренсона розробляють космоліт SpaceShipTwo для виходу на низьку навколоземну орбіту, який одноразово може відправити в космос до восьми осіб, у тому числі двох пілотів. Розганяти його буде літак WhiteKnightTwo, який забезпечує підйом космічного апарату до позначки 16 км, після чого космоліт відстиковується і продовжує шлях самостійно. Загальний час туристичного польоту в космос, за планами розробників Virgin Galactic, має скласти 2,5 години, з них у невагомості екіпаж проведе п'ять-шість хвилин.

Перші випробувальні польоти нових модифікацій своїх апаратів, які отримали назву Unity, компанія провела в кінці 2016 року. Загальний політ туристичного космічного корабля тривав 1 годину 20 хвилин, у вільному польоті космоліт перебував 10 хвилин, попередньо відокремившись від літака-разгонщика. Приземлення апарату пройшло успішно. Корабель попередньої версії проекту SpaceShipTwo зазнав аварії в 2014 році під час випробувального польоту. Компанія прийшла до висновку, що причинами аварії стали помилка пілота, а також «конструктивні недоліки корабля». Після цього розробники приступили до проектування нової моделі космольота.

У світовому рейтингу Forbes Бренсон займає 324-е місце. Його статки оцінюються в $5,1 млрд.