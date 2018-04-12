У Росії можуть заблокувати Telegram вже 13 квітня

Роскомнадзор попросив негайно заблокувати месенджер у разі задоволення позову.

Таганський суд Москви в п'ятницю приступить до розгляду по суті заяви Роскомнадзору про блокування месенджера Telegram на території Росії.

"Призначити розгляд справи по суті на 13 квітня о 10:00", - оголосила рішення суддя Юлія Смоліна, передає "Интерфакс".

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Крім того, як стало відомо, Роскомнадзор попросив суд негайно заблокувати Telegram в разі задоволення позову про блокування месенджера.

"Ця судова справа пов'язана з поширенням інформації і, оскільки Telegram не надаються ключі для декодування повідомлень, ми заявляємо клопотання про негайне виконання судового рішення в разі задоволення позовної заяви", - сказала представник Роскомнадзору в четвер на досудовій бесіді з позовом про обмеження доступу до Telegram.

Зі свого боку суддя Юлія Смоліна залишила дозвіл зазначеного клопотання до стадії винесення рішення по суті справи.

Разом з тим суддя задовольнила клопотання Роскомнадзору про залучення до справи як третьої особи Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.