Facebook може втратити мільярди через технологію розпізнавання осіб без згоди користувачів - ЗМІ

Технологія розпізнавання осіб, запущена в 2010 році, визначає людину на завантаженій фотографії і пропонує її відзначити.

Федеральний суд Каліфорнії ухвалив 16 квітня, що Facebook можна пред'явити колективний позов за використання технології розпізнавання осіб без згоди користувачів.

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Про це повідомило агентство Bloomberg. На думку судді Джеймса Донато, можливості розробки DeepFace суперечать закону штату Іллінойс про захист біометричної інформації.

Троє жителів регіону подали в суд на соцмережу з цього приводу ще в 2015 році, але тепер кількість позивачів може скласти мільйони, а Facebook загрожує виплата компенсацій в мільярди доларів, пише Chicago Tribune.

Технологія розпізнавання осіб, запущена в 2010 році, визначає людину на завантаженій фотографії і пропонує його відзначити.