Новий агітпроект Кисельова купив домен у мешканця Луганська за 100 доларів

Він стверджує, що не знав, що продає домен державного медіагіганту, інакше оцінив би актив набагато дорожче, передає РБК.

«Знав би, продав дорожче», - шкодує луганчанин Корнєєв.

Суму угоди він називати не став, сказавши лише, що «це не дуже великі гроші». Представник «Россия сегодня» підтвердив, що домен sputniknews.com був викуплений у жовтні у Корнєєва і холдинг заплатив всього 5 тис. руб. (трохи більше $100).

Читайте такожНовий агітканал Росії лякає США президентом-вегетаріанцем«Їм просто, мабуть, сподобався сайт - тут і «супутник», і «ньюс» в одному імені, от вони й звернулися до мене, - розмірковує колишній власник sputniknews.com. - Випадково все збіглося, і те, що цей домен у мене виявився».

Супутник запущений 10 листопада новий пропагандистський проект Росії, розрахований на світову аудиторію. Ресурс вже встиг відзначитися ретрансляцією поглядів відомого польського неонациста Матеуша Піскорського.