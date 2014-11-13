Новий агітпроект Кисельова купив домен у мешканця Луганська за 100 доларів
Домен sputniknews.com, на якому МІА «Россия сегодня» в понеділок запустило міжнародний проект Sputnik, раніше належав жителю Луганська.
Він стверджує, що не знав, що продає домен державного медіагіганту, інакше оцінив би актив набагато дорожче, передає РБК.
«Знав би, продав дорожче», - шкодує луганчанин Корнєєв.
Суму угоди він називати не став, сказавши лише, що «це не дуже великі гроші». Представник «Россия сегодня» підтвердив, що домен sputniknews.com був викуплений у жовтні у Корнєєва і холдинг заплатив всього 5 тис. руб. (трохи більше $100).
Читайте такожНовий агітканал Росії лякає США президентом-вегетаріанцем«Їм просто, мабуть, сподобався сайт - тут і «супутник», і «ньюс» в одному імені, от вони й звернулися до мене, - розмірковує колишній власник sputniknews.com. - Випадково все збіглося, і те, що цей домен у мене виявився».
Супутник запущений 10 листопада новий пропагандистський проект Росії, розрахований на світову аудиторію. Ресурс вже встиг відзначитися ретрансляцією поглядів відомого польського неонациста Матеуша Піскорського.