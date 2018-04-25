Samsung випустить вдосконалений Galaxy А8 і спрощений S8

Новий смартфон Galaxy А8 Star отримає камеру на 24 Мп.

Стали відомі назви двох нових смартфонів від компанії Samsung, які доповнять лінійку смартфонів верхнього цінового сегмента.

Згідно з витіками данних, нові смартфони будуть називатися Galaxy A8 Star і Galaxy S8 Lite, повідомляє Mobiltelefon з посиланням на дані китайського ресурсу MMDDJ.

Про останній смартфон поки відомо небагато: він отримає процесор Snapdragon 660 і 4 ГБ оперативної пам'яті.

Про Galaxy A8 Star відомо більше, адже він був сертифікований у TENAA (китайський центр сертифікації). Параметри смартфона включають 6,28" AMOLED-екран з роздільною здатністю 2220х1080 точок, акумулятор на 3700 мАч, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вбудованої пам'яті, восьмиядерний чіпсет з частотою до 2,2 Ггц, подвійну основну камеру (24 Мп + 16 Мп) і 24-Мп фронталку.

Як повідомляє видання, є вірогідність, що смартфони вийдуть тільки для китайського ринку.

Нагадаємо, Samsung представила на домашньому ринку нову модель Galaxy J2 Pro. Цільова аудиторія «смартфона» - місцеві студенти, які намагаються уникнути розсіювання уваги через інтернет. Власне, підключення до інтернету в телефоні відсутнє.