Facebook відмовився давати свідчення у Палаті представників США

Проте у Facebook зазначили, що готові до діалогу з конгресменами.

Соціальна мережа Facebook відхилила запрошення дати свідчення на слуханні в четвер Палати представників Конгресу США про скандал з витоком даних понад 87 млн користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

"Компанія заявила, що, незважаючи на те, що вона не з'явиться на слуханні, вона чекає довготривалого діалогу з конгресменами щодо твердої прихильності Facebook бути платформою для всіх ідей та думок", - йдеться в повідомленні.

Alphabet Inc і Twitter Inc також були запрошені для дачі показань. Поки компанії не коментують ситуацію.

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Також дати свідчення соцмережа закликає Європарламент у Брюсселі. Facebook ігнорує запрошення.

Тиждень тому засновник Facebook Марк Цукерберг дав свідчення в Сенаті США. Бесіда тривала близько 5 годин: Цукерберг вибачався і казав про кроки, які компанія планує вжити для підвищення конфіденційності користувачів і захисту їх персональних даних.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook фігурує в скандалі з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані мільйонів користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, в тому числі і американські 2016 року, так як працювала з передвиборним штабом Дональда Трампа.