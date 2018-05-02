Facebook почав ранжувати ЗМІ за рейтингом достовірності інформації

Компанія вже почала впроваджувати систему, яка оцінює ЗМІ на основі рейтингу достовірності і дозволяє просувати або приховувати контент на основі цієї метрики.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соціальна мережа почала ранжувати ЗМІ за рейтингом достовірності.

Про це пише BuzzFeed.

Цукерберг зустрівся з групою керівників засобів масової інформації після виступу на щорічній конференції розробників F8. У зустрічі взяли участь представники BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC, Daily Beast, Economist, HuffPost, Insider, Atlantic, New York Post та інші.

Читайте такожЦукерберг хоче ввести в Facebook функцію "очистити історію" для видалення історії переглядів

За його словами, компанія вже почала впроваджувати систему, яка оцінює ЗМІ на основі рейтингу достовірності і дозволяє просувати або приховувати контент на основі цієї метрики.

Цукерберг розповів, що компанія зібрала дані про те, як користувачі сприймають різні ЗМІ і чи довіряють вони їм.

«Ми поміщаємо [ці дані] в систему, і вона працює на посилення або пригнічення, ми збираємося збільшити інтенсивність цієї системи з плином часу», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Facebook вирішив запустити сервіс для знайомств.