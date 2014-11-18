Росію запідозрили у запуску "винищувача супутників" - ЗМІ

Як пише "Новое время" з посиланням на FT, Росія не оголошувала про запуск даного об'єкта.

Крім версії, згідно з якою, цей апарат може займатися збором космічного сміття або дозаправляти інші супутники, астрономи припустили, що цей супутник може бути частиною секретної програми "Винищувач супутників".

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"Що б це не було, але це (Object 2014-28E) здається експериментальним", - заявила співробітник дослідницького центру Chatham House Патрісія Льюїс.

За її словами, апарат здатний проводити «кінетичні» або «кібернетичні» атаки на інші супутники.

Вона також не виключила, що супутник може мати як цивільні, так і військові функції.

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Раніше в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що російський військовий супутник-фоторозвідник Космос-2495, запущений на орбіту в травні, який повинен був повернути відзняту плівку на територію Росії, з-за помилки з гальмуванням в атмосфері промахнувся і став падати над територією США. Озвучувалися припущення, що супутник був підірваний системою самознищення, коли стало ясно, що він повертається не на російську територію.