Uber планує відкрити сервіс із доставки їжі за допомогою дронів
18:33, 10 травня 2018Наука та IT
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Доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.
Ілюстрація / REUTERS
Uber в тестовому режимі запустила доставку їжі за допомогою дронів в американському місті Сан-Дієго.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Дарі Хосровшахі.
За його словами, доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.
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Випробування пройдуть в рамках американської програми по стимулюванню розвитку тестувань літаючих дронів, схваленої президентом США Дональдом Трампом.
Разом з Uber в програмі, схваленій американською владою, беруть участь Alphabet, FedEx, Intel і Qualcomm.
Нагадаємо, Uber планує в новій версії приховати місця посадки і висадки пасажирів.
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