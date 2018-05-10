Uber планує відкрити сервіс із доставки їжі за допомогою дронів

18:33, 10 травня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Дарі Хосровшахі.

За його словами, доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.

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Випробування пройдуть в рамках американської програми по стимулюванню розвитку тестувань літаючих дронів, схваленої президентом США Дональдом Трампом.

Разом з Uber в програмі, схваленій американською владою, беруть участь Alphabet, FedEx, Intel і Qualcomm.

Нагадаємо, Uber планує в новій версії приховати місця посадки і висадки пасажирів.

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Теги: #Uber#доставка їжі дронами