Apple випустила ряд важливих оновлень для своїх операційних систем

Про це йдеться в 51 випуску інформаційної програми "Новини Apple".

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Це перший апдейт для настільної операційної системи, що стала найпопулярнішою серед користувачів комп'ютерів Apple.

Також повідомляється, що через місяць після релізу iOS 8.1.1 Apple поширила накопичувальне оновлення операційної системи спрямоване на усунення помилок. Скачати апдейт юзери можуть вже зараз, зайшовши в налаштування пристрою.

Крім того, у випуску йдеться, що відбувся реліз технічного оновлення для Apple TV. Прошивка традиційно рекомендуэтся для установки всім користувачам яблучно-мультимедійного продукту.