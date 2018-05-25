Посуха та повені: науковці вирахували дату руйнівної катастрофи

Цей ефект спровокує десяток великих лих на планеті.

Вже до кінця століття середня температура на планеті може збільшитися на чотири градуси. А це в свою чергу призведе до небувалих засух і масштабних повеней.

Про це заявили науковці з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук, проаналізувавши поточні темпи змін клімату, пише Сегодня.ua.

Дослідники зазначають, що розвиток промисловості та індустріальний підйом з 2064 по 2095 рік спровокує рекордне зростання температур. Науковці вважають, що зростання температури на чотири градуси не буде згубним для людства в короткостроковій перспективі, однак тривалий ефект "теплиці світового масштабу" спровокує десяток великих стихійних лих.

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У своєму дослідженні науковці зазначили, що підвищення температури викличе серйозні загрози для екосистем і пов'язаних з ними міст і промислових зон. Крім унікальних температурних рекордів, жителів Землі чекають небувалі посухи і масштабні повені, спрогнозувати наслідки яких науковці поки не можуть.

Раніше інші науковці з'ясували, кому загрожує глобальне потепління. Дослідники вивчили реакцію тихоходок на різні чинники, пов'язані з глобальним потеплінням.