NASA опублікувало унікальний знімок карликової галактики

Галактика знаходиться на відстані 28 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Павич.

Вчені з допомогою телескопа Хаббл зробили знімок карликової галактики IC 4870, в центрі якої можна помітити нитки блакитного газу.

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Про це повідомляє NASA.

Галактика знаходиться на відстані 28 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Павич. Вона була відкрита в 1900 році американським астрономом Делайлом Стюартом.

Вона має активне галактичне ядро, яке надзвичайно яскраво висвітлює центральну область, настільки потужно, що її сяйво може затьмарити цілу галактику. Подібні ядра потужно випромінюють в усьому електромагнітному спектрі від радіохвиль до гамма-променів, створюваних надмасивної чорною дірою, яка поглинає матеріал, що знаходиться занадто близько до неї.

IC 4870 також відноситься до класу сейфертовских галактик, що відрізняються характерними емісійними лініями, що свідчить про наявність потужних викидів газу, швидкість яких сягає тисяч кілометрів на секунду.