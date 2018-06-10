NASA опублікувало унікальний знімок карликової галактики

15:10, 10 червня 2018
Наука та IT
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NASA опублікувало унікальний знімок карликової галактики IC 4870 / фото nasa.gov

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Про це повідомляє NASA.

Галактика знаходиться на відстані 28 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Павич. Вона була відкрита в 1900 році американським астрономом Делайлом Стюартом.

Вона має активне галактичне ядро, яке надзвичайно яскраво висвітлює центральну область, настільки потужно, що її сяйво може затьмарити цілу галактику. Подібні ядра потужно випромінюють в усьому електромагнітному спектрі від радіохвиль до гамма-променів, створюваних надмасивної чорною дірою, яка поглинає матеріал, що знаходиться занадто близько до неї.

IC 4870 також відноситься до класу сейфертовских галактик, що відрізняються характерними емісійними лініями, що свідчить про наявність потужних викидів газу, швидкість яких сягає тисяч кілометрів на секунду.

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Теги: #NASA#галактика#фото NASA