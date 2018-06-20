В Intel випустили найменший у світі квантовий процесор

Квантовий чіп зовсім маленький, його видно лише під електронним мікроскопом.

На фабриці Intel D1D Fab в Орегоні створили новий мініатюрний працюючий квантовий чіп.

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Для створення новинки використовувалися майже такі ж технології, що при виробництві звичайних кремнієвих процесорів, повідомляє Новое время з посиланням на Next Big Future. Квантовий чіп від Intel зовсім маленький, його видно лише під електронним мікроскопом. Його розмір становить близько 50 нанометрів і, згідно з заявою інженерів компанії, на матеріалі товщиною з людську волосину можна буде розмістити до 1500 кубітів. Для роботи мікросхеми необхідна температура, близька до абсолютного нуля.

На даний момент саме це і є основним недоліком квантової обчислювальної системи, подолання якого може стати новим етапом розвитку технологій.

Квантові комп'ютери працюють за зовсім іншим принципом, не так, як класичні комп'ютери, де вся інформація закодована послідовністю бітів із значенням 1 або 0. Найменший елемент для зберігання інформації в квантовому комп'ютері називається кубіт, і, на відміну від біта, він може знаходитися в будь-якому суперпозиційному стані. Таким чином, квантовий біт може приймати нескінченно багато значень. У теорії це повинно в рази збільшити швидкість обчислень.

За запевненням творців, новий чіп від Intel може бути значно збільшений. Майбутні квантові комп'ютери будуть мати мільйони кубітів - і будуть набагато більш потужними, ніж сьогоднішні швидкі суперкомп'ютери.

За словами технічного керівника Intel, Джима Кларка, щотижня компанія випускає близько п'яти 300-мм пластин з процесорами на спінових кубітах. Це здається мізерною кількістю, але в перерахунку на кубіти ніхто в світі поки не зрівнявся з Intel.