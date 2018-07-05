3 слота для карт і підтримка 4G в одному смартфоні - Huawei вирішує проблему вибору

Більшість сучасних смартфонів підтримує тільки одну SIM-карту і одну SD-карту. Це незручно, якщо потрібні одночасно і дві SIM-карти двох операторів і розширене сховище. Смартфони Huawei нової Y-серії вирішують цю проблему - кожна модель лінійки підтримує дві SIM-карти і одну карту microSD до 256 гігабайт. Крім того, всі пристрої серії 2018 року - Huawei Y7 Prime, Y6 Prime, Y6 і Y5 - мають поліпшені звукові і розважальні можливості, а також працюють мережах 4G.

Дві сімки, подвійні можливості: для роботи і розваг

Під час подорожей туристи часто користуються локальною SIM-картою, щоб скоротити витрати на дзвінки і мобільний інтернет. Huawei, піклуючись про своїх клієнтів, запропонував в новій серії смартфонів оптимальне рішення на всі випадки життя, включаючи поїздки за кордон. Ця перевага особливо необхідна при реєстрації і авторизації в різних додатках, наприклад, коли потрібно інший номер телефону для відправки коду. Виробник оснастив і бюджетні моделі лінійки Y відразу трьома слотами – для двох SIM-карт і SD-карти.

Але це ще не все хороші новини. SIM-карти смартфонів Y-серії можуть працювати в режимі очікування, щоб користувачі могли використовувати два телефонні номери одночасно. З такими перевагами можна мати одну SIM-карту для роботи, а іншу для особистого використання. Або вибирати кращі рішення для мобільних мереж відповідно до потреб.

Підтримка мобільного інтернету 4G

Нове покоління мобільного зв'язку вже з'явилося в Україні і пропонує розширені можливості по швидкості передачі даних і стабільності роботи операторської мережі. Тому підтримка режиму 4G - ще одна безперечна перевага смартфонів Y-серії Huawei.

Гігабайти контенту на вашому смартфоні

Однак сучасні користувачі хочуть більше, ніж просто подвійний SIM-режим. Для них важливо, щоб смартфон міг зберігати як можна більший обсяг інформації. Всі ми щодня пересилаємо один одному безліч фотографій, відеороликів, пісень. І, звичайно, це вимагає наявності розширеного обсягу пам'яті смартфона.

Всі моделі Y-серії виробник спеціально обладнав слотом для microSD-карти до 256 гігабайт. Так користувачі отримають масу

переваг. Наприклад, якщо ви фанат реаліті-шоу, то зможете

скачати на смартфон не менш як 2 500 епізодів по 100 мегабайт, щоб дивитися відео по дорозі на роботу або додому.

Додаткові переваги смартфонів Y-серії Huawei

У розробці нових продуктів Huawei постійно враховує мінливі потреби користувачів і з кожним разом все більше вдосконалює функції пристроїв, які підходили б для кожного. Таким чином, популярні опції флагманських моделей реалізуються і в більш доступних смартфонах. Наприклад, всі моделі Y-серії мають функцію розблокування за допомогою розпізнавання особи FaceUnlock, алгоритм якої здатний автоматично розпізнавати 1 024 рис обличчя користувача. При цьому функція не розблокує екран при наведенні камери на обличчя із заплющеними очима, таким чином неможливе розблокування смартфона поки його власник спить. Відзначимо, що ця функція захисту конфіденційності присутня далеко не в кожному смартфоні преміального сегмента.

Ще однією з основних тенденцій минулого року є широкоформатний дисплей - Huawei FullView (із співвідношенням сторін 18: 9), яким тепер оснащені всі смартфони Y-серії. Примітно, що, наприклад, 5,7-дюймовий екран Huawei Y6 і Y6 Prime відображає на 12,5% контенту більше, при цьому зберігаючи компактний розмір смартфона.

Таким чином, смартфони Y-серії Huawei - це відмінний набір сучасних характеристик за невелику ціну. Компанія Huawei показує, що трендові функції можуть бути доступними.