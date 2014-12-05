Космічний корабель Orion завершив тестовий політ і приводнився в Тихому океані (фото, відео)
Майже за 4,5 години Orion зробив один оберт навколо Землі на низькій орбіті і ще один - на високій, піднявшись приблизно в 15 разів вище орбіти МКС.
Багаторазовий космічний корабель Orion 5 грудня 2014 року приводнився в Тихому океані. Про це в Twitter повідомляє NASA, передає Lenta.ru.
Приблизно через годину після приводнення фахівці NASA та американські військові приступлять до транспортування капсули Orion на десантний корабель ВМС США. Згідно з планами агентства, до Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал апарат має прибути до 25 грудня 2014 року.
“Today was a great day for America"- #Orion Flight Dir Mike Sarafin At 1:30pm ET: NASA TV airs post-mission updates pic.twitter.com/63OfBh9Aef
- NASA (@NASA) December 5, 2014
Amazing visuals of #Orion's return from @NASAArmstrong Ikhana aircraft. pic.twitter.com/psYbvyxvxP
- Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 5, 2014
Загальний час подорожі Orion склав приблизно 4,5 години. У цей період корабель зробив один оборот навколо Землі на низькій орбіті і ще один - на високій, піднявшись приблизно в 15 разів вище орбіти Міжнародної космічної станції.
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Апарат пройшов через радіаційний пояс Землі та на швидкості до 32 тисяч кілометрів на годину увірвався в атмосферу Землі, де корпус Orion розігрівся до температури в 2,2 тисячі градусів Цельсія. Завершив свою подорож апарат в Тихому океані за допомогою 11 парашутів.
At about 11:18am ET #Orion's heatshield will be put to the test of temperatures twice as hot as molten lava. pic.twitter.com/KUsOUQNrXn
- NASA (@NASA) December 5, 2014
Основною метою місії є тестування Orion в екстремальних умовах космічного польоту. Для цього на ньому встановлено понад тисяча датчиків, аналізом даних з яких займуться фахівці NASA.
На орбіту Orion вивела ракета-носій Delta IV, запущена з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Сам багаторазовий космічний апарат американці планують використовувати для польотів на Марс: у 2021 році з участю Orion і надважкої ракети SLS (Space Launch System) астронавти вирушать вже до Червоної планети.