Вчені створили найбільш високошвидкісну камеру в світі

Результати свого дослідження автори опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, передає Lenta.ru.

Сучасні камери здатні проводити зйомку з частотою до декількох десятків мільйонів кадрів в секунду. Їх можливості обмежені швидкістю зчитування інформації від камери і запису її на електронні чіпи. Ученим зі США вдалося обійти ці обмеження, використовуючи особливості поширення лазерного пучка фотонів.

У новій камері використовується спеціальний об'єктив. У ньому фотони подорожують в спеціальній системі мільйони дзеркал, що представляють собою трубчасті мікроструктури. Розмір кожного дзеркала не перевищує 50 квадратних мікронів. Взаємне розташування дзеркал організовано таким чином, що дозволяє рознести по часу проходження фотонів через всю систему в цілому.

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Після об'єктива рознесені в часі фотони потрапляють на фотокатод і вибивають з нього електрони, які, проходячи через змінне магнітне поле, що потрапляють на люмінофор і формують серію статичних зображень. Результуюча картинка в результаті виходить як після комп'ютерної обробки.

За словами творців нової камери, вона дозволить буквально побачити рух світла і може стати в нагоді для досліджень процесів, пов'язаних з динамікою біомолекул і хімічних реакцій.