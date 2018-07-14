Французький фермер кілька років ховав від вчених унікальний череп тварини, що жила більше 10 мільйонів років тому

Чоловік боявся що його землі захоплять мисливці за старожитностями.

Недалеко від французького міста Тулуза фермер знайшов на своїй ділянці унікальну знахідку - череп з чотирма бивнями, який належав тварині, що жила на Землі більше 10 мільйонів років тому.

Однак, як повідомляє Science Alert, чоловік не поспішав поділитися незвичайною знахідкою зі світом, оскільки боявся що його землі захоплять мисливці за старожитностями.

Чоловік знайшов скам'янілий череп ще в 2014 році, проте вчені змогли до нього дістатися тільки через три роки - в 2017, після того, як фермер все-таки зважився повідомити про знахідку представникам місцевого музею.

«Тільки коли ми вирушили туди, в 2017 році, ми зрозуміли значення відкриття», - повідомили в управлінні музею.

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Кістки належали давно вимерлому родичу слона - Gomphotherium pyrenaicum - який ходив по Землі приблизно 11-13 мільйонів років тому.

У цих дивних істот було два бивні, що виходили з нижньої щелепи, на додаток до більш типової верхньої пари, яку ми звикли бачити у слонів; ці нижні бивні були відносно плоскими і, можливо, використовувалися для копання коренів, повідомляє видання.

Цей особливий вид не дуже добре представлений в літописі скам'янілостей. Вченим вдалося знайти лише кілька зубів, виявлених близько 150 років тому у тому ж районі.

«Ми стикнулися з видом, який став майже міфічним», - каже куратор музею П'єр Далус.

Наступний крок для музейних палеонтологів - дістати череп з його кам'яної "броні".

Як повідомляв УНІАН, археологи знайшли в україні унікальну 3000-річну могилу з обіймались скелетами чоловіки і жінки всередині.