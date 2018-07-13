Вічне кохання: в Україні знайшли унікальну 3000-літню могилу з чоловіком і жінкою, які обіймаються (фото)

Поховання відносять до Висоцької культури. Як відзначають археологи, ця давня культура була відома "ніжністю" своїх поховань.

У селі Петриків на Тернопільщині археологи знайшли могилу чоловіком і жінкою, що обіймаються, якій вже 3 тисячі років.

Як повідомляє The Sun, поховання відносять до Висоцької культури. Як зазначає археолог Микола Бандрівський, ця давня культура була відома "ніжністю" своїх поховань.

"Це унікальне поховання, чоловік і жінка лежать там, міцно обіймаючи один одного. Обидва обличчя дивилися один на одного, лоби торгалися один одного. Жінка лежала на спині, правою рукою вона ніжно обіймала чоловіка, її зап'ястя лежало на правому плечі. Ноги жінки були зігнуті в колінах і лежали на верхній частині прямих ніг чоловіка", - розповів археолог.

На думку експертів, помістити тіло жінки в таке любляче положення, якщо б вона вже була мертва, було б неможливо. За їх словами, швидше за все, жінка воліла померти і бути похованою зі своїм коханим.

На думку археологів жінка лягла в могилу добровільно. Вони припускають, що перед цим вона випила отруту, щоб померти безболісно.

"Очевидно, в той час на західних теренах сьогоднішньої України в середовищі носіїв Висоцької культури був дуже розвинутий інститут сім’ї і шлюбу з обов’язками одного перед одним. І в багатьох випадках суспільство того часу сприймало як належне, що жінка добровільно відходила з цього земного життя вслід за своїм чоловіком. Річ у тому, що люди пізньобронзової доби інакше могли трактувати феномен смерті, ніж більшість з нас сьогодні", - написав Бандрівський на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, археологи виявили в Помпеях останки чоловіка, чия голова була знесена величезним каменем, коли він намагався врятуватися від виверження вулкана, що знищило місто.