Вчені виявили залишки всесвіту, який існував до Великого вибуху

Британський фізик звертає увагу на певне непояснене досі випромінювання, яке може бути залишком від давно зниклих чорних дір.

Низка світлових аномалій, виявлених вченими, лишалася без пояснення. Однак, тепер британський фізик з Оксфордського університету Роджер Пенроуз вважає, що це залишки всесвіту, який існував до того, як з'явився наш.

Як пише іспанське видання ABC, британський фізик вважає, що аномалії - це світлові спіралі, які лишилися від чорних дір і вціліли після знищення всесвіту, який існував до Великого вибуху.

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"Ми стверджуємо, що бачимо останні залишки чорної діри, яка випарувалася в попередньому еоні", - пояснив британський фізик.

Видання нагадує, що Пенроуз - батько теорії під назвою "конформна циклічна космологія". Вона передбачає, що всесвіт переживає нескінченну кількість еонів, тобто циклів. Він розширюється, щоб потім почати зворотний рух і стиснутися до точки. Вірогідно, що за певних умов електромагнітне випромінювання переживає знищення одного всесвіту і стає частиною наступного. Пенроуз і його колеги переконані, що виявили ці вцілілі "рештки" у мікрохвильовому фоновому випромінюванні. Вони назвали виявлені світлові аномалії "точками Стівена Хокінга" на честь британського фізика, який нещодавно помер.

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Пенроуз наголошує, що їх добре видно на карті, яку створив радіотелескоп BICEP2. Однак, вчені, які працюють з цим телескопом, переконані, що в аномаліях немає нічого дивного. І вони спричинені гравітаційними хвилями, які виникли при розширенні всесвіту після Великого вибуху.