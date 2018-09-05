Uber збирається блокувати користувачів за низькі бали від водіїв

Оновлення політики сервісу скоро відчують на собі користувачі в Австралії і Новій Зеландії.

Користувачі Uber, які отримали низькі бали від водіїв, скоро почнуть втрачати доступ до сервісу. Так компанія хоче змусити їх переглянути свою поведінку.

Як повідомляє Newsweek, оновлені правила почнуть діяти з 19 вересня і першими їх дію відчують пасажири в Австралії і Новій Зеландії. Якщо водії дають погані оцінки пасажиру і його загальний бал падає нижче чотирьох, про користування Uber можна буде забути на півроку.

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При цьому, блокування не буде відбуватися миттєво. Спочатку поганий пасажир отримає низку попереджень, а також порад, як можна покращити свій рейтинг.

Регіональний генеральний менеджер Uber в Новій Зеландії і Австралії С’юзан Андерсон сказала, що компанія не поки не збирається повідомляти користувачам, чому вони отримали погані рейтинги від водіїв. Але в оновлених правилах, опублікованих на сайті спільноти, чітко вказано низку причин, через які кількість зірочок може скоротитися. Серед таких Uber називає фізичний контакт з водієм, завдання шкоди автомобілю, матюки і зловісні жести.

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«Всі починають з 5 зірками. Щоб опустити цю цифру до 4, потрібно багато разів отримати оцінку в одну зірку і скарги від низки водіїв», - сказала Андерсон.

9 з 10 австралійських пасажирів Uber мають оцінку 4,5 чи трохи вище. Однак, в компанії вважають, що покращувати взаємоповагу все одно потрібно.