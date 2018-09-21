Екс-глава Google передбачив роздвоєння інтернету у майбутньому

Однією частиною інтернету буде керувати Китай, а другою — США.

Інтернет до 2028 року буде існувати в двох різних версіях, розповів колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт на закритій зустрічі в Сан-Франциско.

Однією частиною інтернету буде керувати Китай, а другою — США, зазначив Шмідт. Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Під час дискусії економіст Тайлер Коуен запитав Шмідта про те, які шанси, що інтернет в майбутньому фрагментується.

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«Я думаю, що найбільш вірогідний сценарій зараз — це не розкол, а швидше біфуркація на інтернет під зверхністю Китаю і некитайский інтернет на чолі з Америкою», — сказав він.

Шмідт звернув увагу на масштаб компаній, які будуються, послуг, які є в Китаї, а також багатство, яке створюється в країні — все це, за його словами, «феноменально». Колишній глава Google додав, що відсоток ВВП Китаю, який припадає на інтернет, дуже високий — більший, ніж відсоток у США, де частка інтернету в ВВП країни так само значна.