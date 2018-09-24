Скільки днів потрібно працювати українцям, щоб придбати новий iPhone - дослідження

Найпростіше буде придбати новинку Apple жителям найбільш розвинених країн Європи та ОАЕ.

Аналітики вирішили дослідити, скільки днів потрібно працювати, щоб придбати заповітну новинку Apple в Україні та деяких інших країнах світу.

Статистика заснована на офіційних даних про середньостатистичну заробітну плату у кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфони iPhone Xs з пам'яттю 64 Гб, передає Picodi.

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Так, щоб придбати новий айфон Xs у Швейцарії, потрібно відпрацювати 5,1 дня, в Люксембурзі — неповні 7 днів, а в Норвегії та Данії — 7 з «хвостиком». В топі виявилися й Арабські Емірати: грошей, зароблених за 7,6 дня, цілком вистачить на смартфон останнього покоління. У самих Сполучених Штатах потрібно працювати 8,4 дня.

Беручи до уваги середньостатистичні зарплати по країні, українцям потрібно 136 повних робочих днів, щоб заробити на новинку. За умови, що не треба витрачатися на одяг, харчування, ЖКГ та інші «дрібниці» життя. Складніше буде тільки на Філіппінах — 156 робочих днів за айфон. Поруч у рейтингу Пакистан і Казахстан — 88 та 86 днів відповідно.

Чим далі на захід, тим статистика стає приємнішою: від 32 до 38 днів потрібно присвятити роботі, щоб накопичити на айфон в офіційних еплсторах Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Угорщини.

Більшість країн єврозони опинилися у середині нашого рейтингу. В Австрії, Німеччині, Фінляндії та Франції потрібно працювати близько 10,5 днів, в Греції і Португалії — близько 27.

Раніше ЗМІ повідомляли, що iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max і новий Apple Watch стануть доступні українцям у першій половині жовтня.