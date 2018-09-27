Японія показала перше в історії відео зонда з поверхні астероїда

Судячи з надісланих фотографій, обидва ровери, які пересуваються по астероїду стрибками, «відчувають» себе нормально і здатні передавати зображення.

Японський зонд Хаябуса-2 зняв перший в історії відео з астероїда. Запис проводилася з небесного тіла Рюгу. У ролику показаний сам астероїд, а також сонце на задньому плані, яке змінює своє положення.

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Відео являє собою нарізку з 15 кадрів, які ровер зробив 23 вересня. Часовий проміжок створення кадрів становив близько години.

Відомо, що японський зонд досяг астероїда Рюгу в червні. 21 вересня він наблизився до небесного тіла на відстань 55 метрів і випустив до його поверхні контейнер MINERVA-II1. У контейнері знаходилися роботи-стрибуни, які продовжать вивчати астероїд самостійно.