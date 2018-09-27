Японія показала перше в історії відео зонда з поверхні астероїда
Японський зонд Хаябуса-2 зняв перший в історії відео з астероїда. Запис проводилася з небесного тіла Рюгу. У ролику показаний сам астероїд, а також сонце на задньому плані, яке змінює своє положення.
Читайте такожУ NASA оголосили про новий план з пошуку інопланетян
Відео являє собою нарізку з 15 кадрів, які ровер зробив 23 вересня. Часовий проміжок створення кадрів становив близько години.
Відомо, що японський зонд досяг астероїда Рюгу в червні. 21 вересня він наблизився до небесного тіла на відстань 55 метрів і випустив до його поверхні контейнер MINERVA-II1. У контейнері знаходилися роботи-стрибуни, які продовжать вивчати астероїд самостійно.
6. Rover-1Bが動画撮影に成功。2018年9月23日10時34分から11時48分（日本時間）まで15枚取得した画像による動画。 https://t.co/UOSvu33FwQ— 小惑星探査機"はやぶさ２" (@haya2_jaxa) September 27, 2018
(6/6)
以上です。（スレッド投稿がうまく行かずバラバラに出し、失礼しました） pic.twitter.com/vQlSM0SYHc