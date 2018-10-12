Через аварію російського «Союзу» МКС можуть законсервувати

Політ екіпажу, який зараз працює на станції, можуть продовжити на кілька днів.

Міжнародна космічна станція (МКС) може залишитися без екіпажу і перейти в режим консервації, але фахівці намагатимуться уникнути цього.

Читайте такожПровальний запуск російської ракети "Союз": фоторепортаж зльоту і аварійного приземлення

Як повідомляє російське агентство «ТАСС», відповідну заяву зробив виконавчий директор «Роскосмосу» з пілотованих програм Сергій Крикалєв.

"Теоретично МКС може залишитися без екіпажу. Передбачений такий режим, як безпілотний. Ми будемо робити все можливе, щоб цього не допустити, тому що станція зроблена для пілотованих польотів. Процедуру консервації станції передбачено, але вона небажана і будемо намагатися її уникнути", - сказав Крикалєв перед журналістами.

За його словами, політ екіпажу, який зараз працює на МКС, можливо буде продовжений на кілька днів.

"Може бути, ми на кілька днів продовжимо політ цього екіпажу, але надовго не можемо. Будемо намагатись прискорити старт наступного екіпажу", - зазначив він.

Крикалєв також повідомив, що через аварію може бути перенесено запуск вантажного корабля "Прогрес МС" до МКС. При цьому старт наступного пілотованого "Союзу" може відбутися раніше попереднього терміну.

"Можливо, ми зрушимо трошки пуск наступної вантажівки. Може бути, ми прискоримо пуск такого "Союзу", зараз проглядаються різні варіанти програми", - сказав Крикальов.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня при запуску пілотованого корабля «Союз» з Байконура на 119-й секунді польоту сталося відключення двигунів другого ступеня при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня. Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут.

Екіпаж здійснив аварійну посадку і приземлився в Казахстані, усі залишилися живі.

Повідомлялося також, що екіпаж МКС через аварію може на невизначений час залишитися в кількості трьох осіб.