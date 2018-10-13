Система порятунку екіпажу "Союзу" спрацювала автоматично

Причиною аварії стало невідділення одного з чотирьох бічних блоків першого ступеня «Союз-ФГ».

Система аварійного порятунку екіпажу пілотованого корабля «Союз МС-10» після аварії ракети-носія «Союз-ФГ» спрацювала автоматично.

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Про це розповів журналістам заступник головного конструктора з космічної техніки російського машинобудівного конструкторського бюро «Іскра» Володимир Волчков.

«Якщо аварія сталася на старті, як це було в 1983 році, тобто спеціальна команда, яка стежить з Землі за роботою системи порятунку і вмикає її. А тут, коли все сталося в польоті, спрацювала автоматика», - сказав він, передає kommersant.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня зазнала аварії ракета-носій «Союз-ФГ», яка повинна була відправити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель «Союз МС-10» з космонавтами Олексієм Овчініним і Ніком Хейгом. Уникнути жертв допомогла система аварійного порятунку, яка вчасно відстрелила спусковий апарат з екіпажем. Причиною аварії стало невідділення одного з чотирьох бічних блоків першого ступеня «Союз-ФГ».