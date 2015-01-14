Активне Сонце звинуватили в ранній смерті людей

До таких висновків дійшли біологи, вивчивши записи у церковних книгах про 9062 норвежців, народжених з 1676 по 1878 рік. Результати дослідження представлені в журналі Proceedings of the Royal Society B, а коротко про нього повідомляє блог io9, пише Лента.ру.

Використовуючи плями на Сонці в якості індикатора сонячної активності (і, отже, рівня ультрафіолетового випромінювання в рік народження), вчені встановили кореляцію між тривалістю життя і збуреннями магнітних полів на Сонці. Навіть з урахуванням соціального статусу, екологічних факторів, віку матері інтенсивна сонячна активність скоротила життя норвежців в середньому на 5,2 року (чоловіків - на 5,3 року, жінок - на 5,1).

На думку вчених, інтенсивне ультрафіолетове випромінювання розкладає сіль фолієвої кислоти (вітамін B), життєво необхідну для розвитку плода. Ось чому в роки високої сонячної активності у жінок народжуються менш здорові діти.

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Також дослідники подивилися, як сонячне випромінювання впливає на фертильність (репродуктивну здатність жінок). Як виявилося, тут важливу роль має соціальний статус: у представниць вищих класів у роки максимальної сонячної активності дітей народжувалося стільки ж, а у простолюдинок - менше. Швидше за все, причина в тому, що останні змушені працювати багато годин на відкритому повітрі. Також можливо, що більш ситна і здорова їжа, яку споживали жінки з вищих верств суспільства, знижувала негативний вплив ультрафіолетової радіації на їх організм.

Однак висновки вчених не означають, що вагітним жінкам зараз слід ховатися від сонця. Вітамін B в таблетках заповнює дефіцит фолата. Нарешті, без сонячних променів організм не може виробляти інший життєво важливий вітамін - D, нагадує автор статті Фроде Фоссой (Frode Fossøy).

Критики дослідження відзначають, що отримані дані могли бути пов'язані не з сонячною активністю, а з довгим полярним влітку: якщо вагітність (особливо на ранніх термінах) збігається з ним, мати дитини отримує підвищену дозу ультрафіолету. Для остаточної перевірки гіпотези потрібні аналогічні дані щодо південної півкулі, де, на жаль, демографічна інформація не зберігалася в такому зразковому порядку, як у скандинавських парафіяльних церквах.