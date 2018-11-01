У США метеорологи побудували машину-ураган, що імітує природний катаклізм (відео)

"Стіна вітру" може імітувати ураган п'ятої категорії. Періодично метеорологи додають в систему воду, тому що урагани часто супроводжуються дощами.

У міжнародному університеті Флориди побудували машину-ураган під назвою "Стіна вітру".

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Найпотужніший у світі штучний ураган допомагає вченим протестувати будівельні матеріали та будівлі на міцність проти вітрів ураганної сили, повідомляє Бі-бі-сі. Ці експерименти призвели до переоцінки міцності будівель і шляхів захисту від ураганів.

Машина складається з 12 гігантських вентиляторів. Метеоролог Ерік Салн розповідає, що дослідницький об'єкт дозволяє метеорологам зрозуміти, які руйнування може завдати вітер ураганної сили різним будівлям. "Стіна вітру" може імітувати ураган п'ятої категорії. Періодично метеорологи додають в систему воду, тому що урагани часто супроводжуються проливними дощами. "Коли ми додаємо воду в систему, в Голлівуді вмирають від заздрощів", - говорить Салн.

Завдяки цим тестам у Флориді знайшли новий спосіб укріплення дахів.