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NASA показало, як потужний шторм наближається до узбережжя США (фото, відео)

07:09, 11 вересня 2018
Наука та IT
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Шторм рухається через весь Атлантичний океан \ NASA

Знімки опубліковані на офіційному сайті NASA. Шторм рухається через весь Атлантичний океан.

Очікується, що він досягне східного узбережжя США в четвер \ NASA

Шторм "Флоренс" обіцяє бути найпотужнішим за останні три десятиліття. Очікується, що він досягне східного узбережжя США в четвер, а до цього пройде між Бермудськими і Багамськими островами.

Шторм "Флоренс" обіцяє бути найпотужнішим за останні 30 років \ NASA

Ураган буде посилюватися, наближаючись до США. Основний удар приймуть на себе Південна і Північна Кароліна. Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/год, а висота хвиль - 3-4 метри. Крім того, шторм може викликати повені.

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Теги: #шторм#NASA#фото