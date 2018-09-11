NASA показало, як потужний шторм наближається до узбережжя США (фото, відео)
07:09, 11 вересня 2018Наука та IT
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Агенство продемонструвало знімки з космосу.
Шторм рухається через весь Атлантичний океан \ NASA
NASA представило фото шторму четвертої категорії "Флоренс", який насувається на східне узбережжя США.
Знімки опубліковані на офіційному сайті NASA. Шторм рухається через весь Атлантичний океан.
Очікується, що він досягне східного узбережжя США в четвер \ NASA
Шторм "Флоренс" обіцяє бути найпотужнішим за останні три десятиліття. Очікується, що він досягне східного узбережжя США в четвер, а до цього пройде між Бермудськими і Багамськими островами.
Шторм "Флоренс" обіцяє бути найпотужнішим за останні 30 років \ NASA
Ураган буде посилюватися, наближаючись до США. Основний удар приймуть на себе Південна і Північна Кароліна. Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/год, а висота хвиль - 3-4 метри. Крім того, шторм може викликати повені.
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