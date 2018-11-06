Сайт МінТОТ був зламаний хакерами
Сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 2 та 3 листопада зазнав кібератаки.
Про це повідомила прес-служба міністерства.
Як повідомляється, невідомим зловмисникам вдалося отримати доступ до панелі управління сайтом. У результаті низку сторінок сайту було модифіковано для поширення спаму.
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На даний час атаку зупинено, повідомляють у МінТОТ.
"Доступ до панелі керування сайту обмежено, модифіковані сторінки було відновлено до останньої збереженої версії. Триває аналіз втраченої інформації", - повідомляють у міністерстві.
Представники МінТОТ повідомили також, що це не перші кібератаки на сайт відомства. Так, протягом останніх кількох місяців хакери робили неодноразові спроби зламати акаунти міністерства в соцмережах.