Facebook видалила 20 акаунтів через зв'язки з російською "фабрикою тролів"

Соцмережа видалила ці акаунти в рамках боротьби з втручанням в проміжні вибори.

Facebook видалила ще 20 акаунтів, в тому числі і в соцмережі Instagram в рамках боротьби з втручанням в проміжні вибори.

Читайте такожFacebook заблокував 115 акаунтів за втручання у вибори США

Ці облікові записи були пов'язані з російської «фабрикою тролів». Голова відділу кібербезпеки компанії Натаніель Глейхер розповів, що якийсь сайт, який заявив, що пов'язаний з російським Агентством інтернет-досліджень (IRA) (в США його називають «фабрикою тролів»), опублікував список акаунтів, якы створило IRA перед виборами, передає kommersant. Він додав, що Facebook вже видалив більшу частину цих облікових записів після внутрішнього розслідування.

Минулого тижня компанія розповіла про видалення 30 акаунтів в Facebook і 85 в Instagram. Зараз їхня кількість збільшилася до 36 і 99 відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в США відбулися вибори в Конгрес 116-го скликання і низка інших голосувань і референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 з 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце).