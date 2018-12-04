SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка виведе на орбіту 64 супутника (відео)

Запуском ракети американська компанія побила відразу два рекорди.

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 64 супутника.

Про це повідомляється на сайті американської компанії.

Ракета Falcon 9 третього грудня стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Вона піднімить на низьку орбіту одразу 64 супутника місії Spaceflight SSO-A, побивши таким чином рекорд за кількістю виведених супутників за раз. Супутники, які перебувають на її борту, будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Південної Кореї, США, Австралії, Канади і т. д.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX's 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N — SpaceX (@SpaceX) December 4, 2018

Наголошується, що запуск був проведений при співпраці з приватною компанією Spaceflight Industries. Цей запуск став 19-м у 2018 році. Таким чином, SpaceX встановила для себе ще один рекорд за кількістю запусків ракет за рік.

Як повідомляв УНІАН, спочатку старт був призначений на 28 листопада, але його відклали через погану погоду.