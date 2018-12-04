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SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка виведе на орбіту 64 супутника (відео)

09:42, 04 грудня 2018
Наука та IT
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Ракета-носій Falcon 9 / SpaceX

Про це повідомляється на сайті американської компанії.

Ракета Falcon 9 третього грудня стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Вона піднімить на низьку орбіту одразу 64 супутника місії Spaceflight SSO-A, побивши таким чином рекорд за кількістю виведених супутників за раз. Супутники, які перебувають на її борту, будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Південної Кореї, США, Австралії, Канади і т. д.

Наголошується, що запуск був проведений при співпраці з приватною компанією Spaceflight Industries. Цей запуск став 19-м у 2018 році. Таким чином, SpaceX встановила для себе ще один рекорд за кількістю запусків ракет за рік.

Як повідомляв УНІАН, спочатку старт був призначений на 28 листопада, але його відклали через погану погоду.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9