Вантажний корабель Dragon з другого разу пристикувався до МКС

Старт вантажного корабля був здійснений з бази американських ВПС на мисі Канаверал у Флориді.

Вантажний космічний корабель США Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) з другого разу.

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Як повідомляє NASA, екіпаж МКС захопив корабель за допомогою руки-маніпулятора. Корабель мав пришвартуватися вдень, але завадило порушення космічного зв'язку з МКС через супутник-ретранслятор. Після перемикання на резервний супутник зв'язок вдалося відновити. Близько 15 години 17-метрова рука-маніпулятор Canadarm-2 захопила вантажний корабель. Зараз екіпаж МКС пристиковує корабель до модуля Harmony.

Старт вантажного корабля був здійснений з бази американських ВПС на мисі Канаверал у Флориді. Мета Dragon доставити на МКС понад 2,5 тонни вантажів, у тому числі продукти харчування та матеріали для наукових експериментів. Це вже 16-й політ Dragon до МКС.

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети відкладали на добу. Як розповіли в NASA, на продуктах, що призначалися для дослідів, знайшли цвіль.