Студенти винайшли віртуальний шолом - вбивцю реклами

Його завдання - працювати на зразок браузерного розширення AdBlock Plus і прибирати рекламу - але з реального життя, зазначається на сайті розробників, пише Новое время.

Девайс вміє розпізнавати і розмиває рекламні картинки, які попадаються на очі його власника, - в основному, відомі логотипи. Завдяки цьому реклама усувається не тільки в онлайні, але і в повсякденному житті користувача.

Читайте також14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 року.

Шолом був створений за 48 годин, через що він поки що не вирізняється стильним дизайном і компактними габаритами. Студенти вирішили не модернізувати вже готові проекти віртуальної реальності - такі як Oculus Rift або Google Glass - вони змайстрували Brand Killer зі зварювальних окулярів, web-камери і 7-дюймового екрану, купленого на Amazon.

Творці Brand Killer поки що не мають наміру запускати його в серійне виробництво.