В Японії клієнтів банку обслуговуватимуть роботи

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Андроїди NAO з трьома пальцями, розроблені французькою фірмою Aldebaran Robotics SA, досягають 58 сантиметрів у висоту і важать 5,4 кілограма. Вони відповідають на запитання клієнтів банку, можуть підтримувати бесіду на 19 мовах, а також розпізнавати людські емоції, аналізуючи міміку.

Читайте такожУ Нідерландах винайшли роботів, які будуть захищати аеропорти і поля від птахів - ЗМІ«Я можу допомогти вам обміняти валюту, перевести гроші за кордон, відкрити рахунок у банку, а також пояснити принцип роботи банкомату», - говорить робот.

За інформацією видання, роботи вийдуть на роботу в квітні цього року.