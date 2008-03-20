Українсько-російська ракета успішно вивела на орбіту американський супутник

Сьогодні о 01 год. 48 хв. за московським часом зі стартового майданчика плавучої платформи "Одіссей" в Тихому океані здійснено успішний пуск українсько-російської ракети-носія "Зеніт-3SL" з американським телекомунікаційним супутником DIRECTV 11, в рамках програми "Морський старт" (Sea Launch).

Про це говориться в повідомленні Федерального космічного агентства РФ, яке є в УНІАН.

Апарат масою майже 6 тонн призначений для передачі телепрограм високої роздільної здатності в США. Компанія DIRECTV є одним з найбільших у США провайдерів супутникового телебачення.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня було здійснено успішний запуск ракети-носія "Зеніт-3SL" з космічним апаратом Thuraya-3, призначеним для надання телекомунікаційних послуг. Нинішній запуск став першим після того, як 30 січня 2007 року ракета-носій "Зеніт-3SL" не змогла вивести на орбіту голландський багатофункціональний телекомунікаційний супутник NSS-8 компанії NewSkies (Нідерланди). На першій хвилині польоту ракета-носій впала в Тихий океан. Це був 24-й запуск за програмою і другий невдалий.

Довідка УНІАН. До консорціуму "Морський старт" входять Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Енергія" (Росія), НВО "Південне"/ВО "Південмаш" (Україна). Компанія є постачальником послуг запуску комерційних супутників, що мають велику масу.

Ракета "Зеніт-3SL" - спільне виробництво Росії і України. Перший і другий ступені розроблені ДКБ "Південне" і виготовлені ДП "ВО "Південашзавод". Третій ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблено і виготовлено ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" ім. С.П.Корольова" (РКК "Енергія", м. Корольов, Московська область).

Перший запуск у рамках проекту "Морський старт" відбувся в 1999 році. Ще два запуски - 12 березня 2000 року і 28 червня 2004 року - були невдалими.

Компанія "Морський старт" поки що єдина в світі здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.