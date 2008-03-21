Японці розженуть суперкомп`ютери до 10 петафлопів

Компанія NEC і Токійський технологічний інститут розробили технологію, яка дасть змогу створити суперкомп`ютер з піковою обчислювальною потужністю в десять петафлопів, повідомляє The Inquirer. Петафлоп – це квадрильйон операцій з плаваючою крапкою за секунду.

Основою 10-петафлопного суперкомп`ютера будуть сполучені за допомогою оптичного зв`язку процесори. Електричні сигнали перетворяться на оптичні за допомогою лазерних діодів.

Такий підхід дозволить збільшити швидкість обміну даними між процесорами до 25 гігабіт за секунду. Це на 250 відсотків швидше, ніж при провідниковому сполученні, яке використовується нині.

За даними уряду Японії, такі суперкомп`ютери можуть бути створені вже 2010 року.

На сьогодні найпотужніший суперкомп`ютер світу - BlueGene/L System, створений фахівцями IBM спільно з Адміністрацією з питань ядерної безпеки США. Показник його пікової продуктивності становить 478,2 терафлопів (трильйонів операцій з плаваючою крапкою за секунду).

Лента.ру