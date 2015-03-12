На Землю після 167 діб перебування в космосі повернувся екіпаж МКС

Про це УНІАН повідомили у Роскосмосі.

«Сьогодні після піврічного космічного відрядження екіпаж МКС-41/42 у складі командира пілотованого корабля «Союз ТМА-14М» космонавта Роскосмосу Олександра Самокутяєва, космонавта Олени Серової та астронавта NASA Баррі Уїлмора успішно повернувся на Землю. Спускний апарат транспортного пілотованого корабля (ТПК) здійснив посадку о 5.14 мск в 147 км на південний схід від м. Жезказган (Республіка Казахстан)», - сказано в повідомленні.

До прибуття на борт МКС учасників наступної експедиції роботу на станції продовжить екіпаж у складі Антона Шкаплерова (Роскосмос), Тері Вертса (NASA) і Саманти Крістофоретті (ESA).

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Космічний корабель «Союз ТМА-14М» було виведено на орбіту 26 вересня 2014 року за допомогою ракети-носія «Союз-ФГ» з космодрому Байконур. У цілому, тривалість космічного польоту екіпажа МКС-41/42 становила 167 діб.

Під час експедиції МКС-41/42 Самокутяєв і Серова вели роботу над 50 науковими експериментами, а також здійснювали підтримку працездатності станції та дооснащення МКС устаткуванням, доставленим вантажними кораблями.

Крім того, відповідно до програми польоту Міжнародної космічної станції за час експедиції були виконані роботи з транспортними вантажними кораблями (ТВК) «Прогрес М-24М», «Прогрес М-25М», «Прогрес М-26М», європейським вантажним кораблем ATV-5 Georges Lemaitre, підготовка до повернення на Землю трьох членів екіпажа експедиції МКС-40/41 на ТПК «Союз ТМА-13М», участь в операціях з управління стиковкою ТПК «Союз ТМА-15М» з МКС до малого дослідницького модуля «Рассвет» (МІМ1), а також вихід у відкритий космос за російською програмою.

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За кілька тижнів, 27 березня, на МКС вирушить екіпаж транспортного пілотованого корабля «Союз ТМА-16М».

Раніше УНІАН повідомляв, що астронавти МКС надрукували гайковий ключ за допомогою 3D-принтера.