20 березня українці зможуть побачити сонячне затемнення
20 березня відбудеться повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати і в Україні.
Про це повідомляє український Гідрометцентр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"20 березня 2015 року відбуватиметься повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати на півночі Атлантичного океану та в Арктиці. Часткове затемнення буде видно в Європі, Україні та західній частині Росії, а також частково в північній Африці", - сказано в повідомленні Гідрометцентру.
Гідрометцентр зазначає, що до смуги повної фази потрапляють Фарерські острови та архіпелаг Шпіцберген.
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Повідомляються також масштаби і час затемнення у чотирьох містах України:
Львів - 59% о 9:58
Одеса - 43% о 10:04
Київ - 52% о 10:08
Донецьк - 39% о 10:17.
Раніше УНІАН повідомляв, що у небі над Челябінськом у вівторок вранці, 17 лютого, зійшли три сонця.