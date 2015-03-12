20 березня українці зможуть побачити сонячне затемнення

Про це повідомляє український Гідрометцентр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"20 березня 2015 року відбуватиметься повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати на півночі Атлантичного океану та в Арктиці. Часткове затемнення буде видно в Європі, Україні та західній частині Росії, а також частково в північній Африці", - сказано в повідомленні Гідрометцентру.

Гідрометцентр зазначає, що до смуги повної фази потрапляють Фарерські острови та архіпелаг Шпіцберген.

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Повідомляються також масштаби і час затемнення у чотирьох містах України:

Львів - 59% о 9:58

Одеса - 43% о 10:04

Київ - 52% о 10:08

Донецьк - 39% о 10:17.

Раніше УНІАН повідомляв, що у небі над Челябінськом у вівторок вранці, 17 лютого, зійшли три сонця.