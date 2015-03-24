В Японії створили прилад для дистанційного отримання відбитків пальців

Прилад, що отримав назву "судовий гіперспектральний проектор", здатен на відстані зчитувати залишені людиною відбитки пальців із будь-якого предмету, пише РИА Новости.

Прилад направляє лазерний промінь зеленого кольору на предмет і аналізує зображення, яке дають найдрібніші сліди жиру і білка з пальців і долонь, що залишилися на ньому. На отримання зображення апарату потрібно всього одна хвилина.

Крім того, з його допомогою можна отримати чітке зображення, навіть якщо відбитки пальців і долоні наклалися один на одного. Досі такі випадки були майже непідвладні судмедекспертам. Точність отриманих проектором "багатошарових" відбитків складає понад 70%.

Для створення апарату була використана космічна технологія, яка застосовується при дистанційному зондуванні Землі.

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Вчені розраховують, що вже через два роки прилад отримає широке застосування в криміналістиці. Застосування приладу на місці злочину дозволить у найкоротші терміни через інтернет ввести зображення в базу даних і порівняти його з вже наявними в розпорядженні поліції відбитками.

У майбутньому, за умови, що на предметі будуть залишені не тільки відбитки пальців, але й мінімальна інформація про клітину, її можна буде використовувати і для аналізу ДНК.