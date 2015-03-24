В Японії створили прилад для дистанційного отримання відбитків пальців
Науковці японського НДІ поліцейського управління та університету Васеда створили прилад, що дозволяє дистанційно отримувати зображення відбитків пальців
Прилад, що отримав назву "судовий гіперспектральний проектор", здатен на відстані зчитувати залишені людиною відбитки пальців із будь-якого предмету, пише РИА Новости.
Прилад направляє лазерний промінь зеленого кольору на предмет і аналізує зображення, яке дають найдрібніші сліди жиру і білка з пальців і долонь, що залишилися на ньому. На отримання зображення апарату потрібно всього одна хвилина.
Крім того, з його допомогою можна отримати чітке зображення, навіть якщо відбитки пальців і долоні наклалися один на одного. Досі такі випадки були майже непідвладні судмедекспертам. Точність отриманих проектором "багатошарових" відбитків складає понад 70%.
Для створення апарату була використана космічна технологія, яка застосовується при дистанційному зондуванні Землі.
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Вчені розраховують, що вже через два роки прилад отримає широке застосування в криміналістиці. Застосування приладу на місці злочину дозволить у найкоротші терміни через інтернет ввести зображення в базу даних і порівняти його з вже наявними в розпорядженні поліції відбитками.
У майбутньому, за умови, що на предметі будуть залишені не тільки відбитки пальців, але й мінімальна інформація про клітину, її можна буде використовувати і для аналізу ДНК.